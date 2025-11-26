Атака ВСУ оставила 40 тысяч россиян без света

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры в Запорожской области. В связи с этим масштабные отключения света затронули примерно 40 тысяч абонентов, о чем рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Электричество пропало из домов в Токмакском, Васильевском, Михайловском, Куйбышевском муниципальных округах, городе Днепрорудное и близлежащих населенных пунктах.

Как уточнил Балицкий, сейчас энергетики работают в тяжелых условиях, не останавливаясь ни на минуту. В регионе все еще сохраняется опасность повторных ударов. При этом к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, подключили социально-значимые объекты, написал глава Запорожской области.

25 ноября сообщалось, что украинские войска нанесли удар по двум регионам России. По данным Минобороны, над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 вражеских беспилотников.