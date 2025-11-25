Мужчина прятал останки матери в подвале и ходил в ее одежде и парике

В Италии мужчина три года прятал останки матери в подвале и получал вместо нее пенсию. Как пишет Corriere della Sera, для этого он ходил в ее одежде и красил губы.

Мошенника разоблачили сотрудники загса. В 2025 году женщину обязали прийти в ведомство, чтобы подтвердить личность. Ее сын хотел и дальше получать деньги от государства, поэтому решил выдавать себя за нее. Для этого мужчина надел парик, платье покойной и серьги, а также сделал макияж и накрасил ногти лаком.

Увидев это, сотрудники загса заподозрили неладное. После того как переодетый мужчина ушел, они обратились к полицейским. Те изучили камеры видеонаблюдения и заметили, что «женщина» приехала к загсу на машине, хотя у нее не было водительского удостоверения. На имя итальянки пришла еще одна повестка с просьбой явиться в загс.

57-летний мужчина пришел к полицейским все в том же образе. Его быстро разоблачили. После полицейские обыскали его дом, где нашли мумифицированные останки женщины. Согласно экспертизе, женщины не стало в 2022 году из-за естественных причин. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Греции женщина похоронила мать в конюшне, чтобы продолжать получать ее пенсию. Соседям преступница сначала говорила, что мать спит или устала, а затем начала рассказывать о ее переезде в дом для престарелых к старшей сестре.