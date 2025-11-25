Мертвого подростка нашли у дома в Москве

Мертвого 17-летнего подростка нашли у дома в 1-м Пехотном переулке на северо-западе Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

Прохожие заметили тело юноши накануне вечером. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Других деталей об инциденте не приводится.

До этого сообщалось, что в Свердловской области подростки нашли мертвую сверстницу во время вечеринки. Прибывшие врачи не сумели реанимировать девушку. По факту случившегося организована проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.