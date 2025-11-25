Суд отказал пенсионерке в возвращении проданной из-за мошенников квартиры

В Благовещенском горсуде отказали 65-летней пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала, поддавшись уговорам мошенников, сообщили в пресс-службе судов Амурской области.

Пожилая жительница Благовещенска летом 2024 года стала жертвой мошенничества: поддавшись угрозам лжесотрудников ФСБ, она взяла кредиты на 1,3 млн рублей и продала свою квартиру по заниженной цене, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Вырученные средства она перевела злоумышленникам, которые пообещали прекратить в отношении нее «уголовные преследования».

В сентябре 2024 года мужчина, купивший жилье у пенсионерки, перепродал квартиру другой женщине. Истец потребовала признать обе сделки недействительными и вернуть квартиру.

Суд установил, что нынешняя владелица приобрела спорную квартиру добросовестно. Суд удовлетворил встречный иск покупательницы о признании ее добросовестным приобретателем и отказал в передаче жилья обратно пенсионерке, несмотря на то что последняя признана потерпевшей по уголовному делу.

Ранее фракция «Справедливая Россия» начала готовить законопроект, который должен решить проблему мошенничества, известного как «бабушкина схема», когда после продажи квартиры сделку оспаривают через суд.

Еще раньше Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате квартиры, проданной людям, которых в материалах дела назвали мошенниками.