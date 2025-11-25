Россиянин влетел в вестибюль метро на иномарке и сбежал

В Новосибирске задержали молодого человека, который на легковушке влетел в вестибюль одной из станций метрополитена. Несмотря на попытку скрыться с места происшествия, водителю это не удалось, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

20-летний парень принес извинения за свой поступок и пообещал исправиться. В ходе проверки выяснилось, что у него уже имелась «богатая» история нарушений ПДД.

За молодым человеком числятся неоплаченные штрафы на сумму 10 тысяч рублей, которые были выписаны за различные правонарушения: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и отсутствие полиса ОСАГО.

Суд арестовал нарушителя на семь суток. В настоящее время городские власти проводят оценку причиненного ущерба для подготовки искового заявления о его возмещении.