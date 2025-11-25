Россиянина до смерти забили охранники супермаркета

Чудовищная расправа произошла в Екатеринбурге. После жестоких побоев в магазине погиб 33-летний местный житель. Мужчина был избит до смерти в магазине на улице Пехотинцев, 7. Охранники, вызванные из соседней торговой точки, совершили самосуд над посетителем. Об этом сообщает тг-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.

После расправы бездыханное тело мужчины передали прибывшим правоохранителям. Как сообщается, сотрудники полиции уже в своем отделе констатировали, что к ним доставили мертвого человека.

По информации сестры погибшего, над ее братом издевались почти три часа. Как сообщает девушка, в избиении участвовали как минимум четыре человека. Изверги применяли дубинки, ломали пальцы и душили несчастного. Однако на данный момент по делу проходит только один сотрудник частной охранной организации.

Погибший работал стропальщиком и воспитывал девятилетнего ребенка. Его сестра выражает опасения, что не все виновные в смерти ее брата понесут заслуженное наказание. Она призывает следствие к тщательному расследованию всех обстоятельств трагедии.