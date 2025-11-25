Кондратьев: При атаке БПЛА на Кубань ранены шесть человек, повреждены 20 домов

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима за все время.

"Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать", - написал руководитель Кубани в своем Telegram-канале.

По его словам, главы городов и районов оперативно докладывают о ситуации. Как выяснилось, на данный момент незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района.

А в настоящее время идет тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Причем возгорание уже локализовано. Здесь же же осколками поранило охранника соседнего учреждения..

"Самая сложная обстановка - в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил Кондратьев.

Губернатор сообщил, что в городе-герое развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

"Спасибо нашим военным, сотрудникам экстренных и специальных служб за слаженную и оперативную работу", - сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба.

"Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь", - отметил Кондратьев.