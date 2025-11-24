СК возобновил расследование убийства родственницы Прохора Шаляпина

Следователи возобновили расследование убийства из-за квартиры в 1996 году родственницы певца Прохора Шаляпина. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Отмечается, что о расследовании убийства в Волгограде, совершенном почти 30 лет назад, глава СУ СКР по Волгоградской области должен будет доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину. Поводом к возобновлению дела стали заявления Шаляпина в эфире федерального телеканала о том, что следователи собрали недостаточно доказательств виновности подозреваемого.

«В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины», — говорится в тексте.

Согласно данным следствия, в декабре 2020 года был арестован мужчина, которого подозревали в совершении двойного убийства в Волгограде в 1996 году. Жертвами стали 60-летняя женщина и ее 35-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранений, а вторая от выстрела в голову. Накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери, после убийства они исчезли из квартиры. Задержанный сознался в убийстве только 35-летней женщины. При этом к уголовной ответственности он так и не был привлечен в связи с истечением сроков давности.