Вскрылись неожиданные детали в истории с пропавшей в Турции россиянкой

Пропавшая в Турции вместе с 10-летним сыном россиянка некоторое время назад была сильно влюблена, рассказала журналистам News.ru ее школьная подруга. Она допустила, что в Стамбул 32-летнюю женщину могли заманить обманом.

Россиянка с 10-летним сыном улетела в Турцию 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула — москвичку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

«Мы не общались более трех лет с ней. Знаю, что она безумно была влюблена в какого-то Мурада и набила тату на безымянном пальце с его именем», — пояснила подруга пропавшей.

Знакомая пояснила, что Дарья была доверчивой. Она предположила, что ее могли заманить мошенники.

Ранее сообщалось, что 41-летняя российская туристка Ирина К. вышла из отеля в Анталье и пропала без вести при странных обстоятельствах.

Журналисты заметили, что обнаружить ее следы по камерам видеонаблюдения не удалось. В гостинице остался 12-летний сын россиянки.