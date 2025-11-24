В Литве осудили украинца за поджог магазина Ikea

Суд в Вильнюсе приговорил гражданина Украины Даниила Бардадыма к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за поджог магазина Ikea. Об этом сообщает LRT.

Украинца осудили за подготовку к совершению террористических актов и поджог, а также за незаконное хранение взрывчатых веществ, получение специальных навыков, въезд в Литву и дальнейший переезд в Латвию с намерением совершить террористические акты.

Уточняется, что на момент поджога молодому человеку было 17 лет. Второй подозреваемый смог уехать в Польшу.

8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе установили взрывное устройство с таймером, что повлекло за собой взрыв и пожар ночью. Прокуратура Литвы утверждает, что оба исполнителя якобы получали указания от российских спецслужб. Им обещали десять тысяч евро за поджог торговых центров в Литве и Латвии.