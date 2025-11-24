В Москве загорелся крупный завод

В Москве произошел пожар на крупном хлебозаводе «Черемушки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, информации о пострадавших пока не поступало. Кроме того, издание также показало кадры с места происшествия — на них видно открытое пламя на крыше хлебозавода, а также сильное задымление.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, пожар начался на третьем этаже здание. В данный момент над тушением работает 31 человек, задействованы 9 единиц техники.

Ранее пожар произошел в уржумском молокоприемнике.