Мать уронила сына в кастрюлю с кипящим супом в подмосковном Одинцово

Вечером, 21 ноября, в квартире на улице Энергетиков в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа мать уронила семимесячного сына в кастрюлю с кипящим супом.

Об этом сообщает портал Regions.

— Все произошло так неожиданно: они приехали, быстро забежали внутрь и вышли. Но что именно случилось, никто не знал, пока кто-то в домашнем чате не написал, что ребенка обварило кипятком, — рассказал один из жильцов дома.

Известно, что мать готовила еду, пока сын держался за ее шею. В какой-то момент мальчик не удержался и соскользнул в кастрюлю. Женщина успела сбить кастрюлю на пол и вытащила сына.

Прибывшая скорая помощь экстренно госпитализировала ребенка. Медики диагностировали термический ожог второй степени, который затронул 85–90 процентов поверхности тела. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, говорится в материале.

Вечером, 23 ноября, произошел еще один инцидент. Пьяный москвич ударил четырехмесячного сына по голове в квартире в районе Солнцево. Инцидент произошел в квартире на улице Щорса. Ребенок оказался в реанимации, мужчину задержали.