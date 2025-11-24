В Московской области подросток поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

Правоохранители задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, анонимные кураторы уговорили юношу совершить диверсию на перегоне Нахабино-Павшино. Восьмиклассник совершил преступление с помощью бензина и зажигалки. Он записал свои действия на видео, чтобы отправить кураторам. В результате диверсии движение поездов не было нарушено.

На следующий день подросток был задержан. Несовершеннолетнему было предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».

13 ноября школьник устроил поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» в Москве. Он рассказал, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Ранее «девушка», с которой познакомился в сети подросток, выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Юношу убедили купить бензин и поджечь кинозал. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар быстро потушили.