Стрельба произошла в баре в российском регионе

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу участников стрельбы в баре, сообщает объединенная пресс-служба судов вечером в понедельник.

По версии следствия, вечером 21 ноября обвиняемый Р., а также подросток и еще другие неустановленные лица находились в баре, где напали на двух граждан, используя пневматический пистолет.

Из него они выстрелили не меньше трех раз в ноги одного из потерпевших, а также в руку другого потерпевшего. У оппонентов ушибы, гематомы, ссадины.

- После чего соучастники, находясь на улице у дома 5 по улице Марата, демонстрируя пренебрежительное отношение к другому потерпевшему, нанесли последнему многочисленные удары руками и ногами в область тела и головы, а также произвели из пневматического пистолета не менее 2 выстрелов в область головы и туловища потерпевшего, - говорится в сообщении.

В Росгвардии Петербурга уточнили, что сотрудники прибыли после поступления сообщения по адресу, после чего убегавших правонарушителей задержали на Владимирском проспекте. Те бросили пистолет Borner APS-M на землю.

Стало известно, что один из обвиняемых вину свою признал и просил более мягкую меру пресечения, а подросток признал вину частично.

В итоге оба задержанных пробудут под стражей на период следствия по 21 и 22 января 2026 года.