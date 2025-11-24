Чекалиным продлили срок домашнего ареста

Гагаринский районный суд Москвы в понедельник, 24 ноября, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста блогерам Валерии и Артему Чекалиным в рамках уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж.

— Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на полгода обоим обвиняемым, — говорится в материале.

Блогеров обвиняют по статье о переводе денег в российской валюте на счета нерезидентов страны с использованием подложных документов, передает ТАСС.

По данным СМИ, Чекалины незаконно вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Валерия Чекалина должна заплатить налоговой службе более 168 миллионов рублей. Ранее ее долг перед ФНС составлял свыше 28 миллионов рублей.

«Вечерняя Москва» рассказала, как Чекалины узнали о возбужденном против них уголовном деле, в чем обвиняют блогеров, кто был их соучастником и какое наказание грозит Артему Чекалину.

По словам адвоката Андрея Князева, суд может смягчить приговор Валерии Чекалиной с учетом ее беременности, благодаря чему она вполне может избежать реального тюремного срока.