В Москве арестовали IT-бизнесмена Килина за госизмену

Мещанский суд Москвы арестовал IT-предпринимателя Тимура Килина по обвинению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС.

© Московский Комсомолец

Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме без раскрытия деталей. По этой статье Килину грозит строгое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Согласно данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 21-летний предприниматель родом из Томска с недавних пор проживал в Москве. Он занимался развитием сервиса по аренде виртуальных хостингов.

В этом году молодой бизнесмен основал собственную компанию в сфере IT-безопасности. В своем канале он публиковал материалы о деанонимизации администраторов даркнет-сайтов и расследовании мошеннических схем в Telegram.