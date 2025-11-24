В России ребенок отравился угарным газом и не выжил

В Дагестане возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ после смерти ребенка, сообщают в пресс-службе СК по региону в понедельник.

Инцидент произошел в понедельник: малолетний, находясь в ванной у себя дома, отравился угарным газом из-за неисправности настенного газового водонагревателя (он не был подключен к дымоходу для отвода угарного газа).

Пострадавший ребенок скончался. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.