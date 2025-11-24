В Тюмени пенсионерка передала мошенникам 4,5 млн рублей

Пенсионерка из Тюмени поддалась на манипуляции мошенников и лишилась 4,5 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал пресс-службы региональной прокуратуры.

Неизвестный позвонил пожилой женщине по видом сотрудника ФСБ и убедил её перевести деньги на «безопасный счёт».

«Деньги были переданы неустановленному лицу, которое выступило курьером», — говорится в сообщении.

Ранее бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в беседе с НСН рассказала, что наиболее уязвимыми перед действиями мошенников являются одинокие пенсионеры.