В Тюмени пенсионерка передала мошенникам 4,5 млн рублей
Пенсионерка из Тюмени поддалась на манипуляции мошенников и лишилась 4,5 млн рублей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал пресс-службы региональной прокуратуры.
Неизвестный позвонил пожилой женщине по видом сотрудника ФСБ и убедил её перевести деньги на «безопасный счёт».
«Деньги были переданы неустановленному лицу, которое выступило курьером», — говорится в сообщении.
Ранее бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в беседе с НСН рассказала, что наиболее уязвимыми перед действиями мошенников являются одинокие пенсионеры.