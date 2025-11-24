«Самого богатого депутата Вологодской области» арестовали

Суд заключил под стражу вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину обвинили в мошенничестве на 786 миллионов рублей. Ее преследование может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году — тогда были найдены финансовые нарушения и возбуждено уголовное дело.

Сейчас имущество Ясаковой, в том числе трехэтажный особняк в Москве, арестовано. До этого она пыталась продать его за 120 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала, в 2017 году Ясакова была признана самым богатым депутатом Вологодской области. Она возглавляла несколько компаний, которые работали с Минобороны России — в их числе «Оборонстрой».

В прошлом «Оборонстрой» возглавлял и бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Ранее суд назначил дату и время оглашения приговора по его делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы.