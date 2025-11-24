В российском регионе несколько человек скончались из-за жидкости на основе спирта

Во Владимирской области пять человек скончались после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщается в СУ СК по российскому региону.

Все произошло в городе Ковров. По предварительным данным, местный житель принес с работы канистры со спиртовой жидкостью. 22 ноября он вместе с еще пятерыми мужчинами употребили техническое средство.

Все пятеро скончались, некоторые в реанимационном отделении больницы. На данный момент возбуждено уголовное дело.

