После атаки БПЛА в Сызрани до трех увеличилось число погибших, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение мэра города Сергея Володченкова.

Стало известно, что двое из пострадавших до сих пор остаются в больнице. При этом ранее уточнялось, что в результате падения вражеского БПЛА в Сызрани 22 ноября двое погибли, еще двое получили ранения.

По словам Володченкова, еженедельное аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате атаки БПЛА на промпредприятие. Мэр города отмечает, что атака 22 ноября стала самой массовой с начала спецоперации.

Также мэр отметил, что семьи погибших получат необходимую помощь, а на местах возможного падения БПЛА продолжаются поисковые работы. В городе отменены развлекательные мероприятия.