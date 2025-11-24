Родственник вора в законе Шакро Молодого решил бороться с приговором

Защита дальнего родственника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) Виталика Калашова обжалует приговор по делу о покушении. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Калашова приговорили к семи годам колонии строгого режима. Сам он не согласился с квалификацией своих действий. По его словам, драка была обоюдной, ни с кем расправляться он не собирался.

Инцидент произошел ночью 30 декабря 2024 года. Подсудимый зашел в магазин, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. На улице мужчины продолжили выяснять отношения, во время чего Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им оппонента. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный по прозвищу Итальянец, засудил российскую колонию после освобождения.