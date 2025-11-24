В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

Третий участник диверсии на железнодорожных путях — Владимир Б. — арестован в Польше. Об этом сообщает прокуратура республики.

«Прокурор предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожном транспорте 15-16 ноября», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками польской полиции 20 ноября. По данным следствия, он способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии Евгению Иванову и Александру Кононову в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили два гражданина Украины.