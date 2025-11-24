Россиянин впал в кому и умер из-за суррогатной водки на Бали

Гражданин России по имени Андрей умер на Бали от отравления суррогатным араком — местной водкой. Изначально в отчете о смерти, составленном в одном из госпиталей, было указано, что мужчина умер от укуса змеи. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, 19 октября путешественник попал в больницу BIMC Nusa Dua. Предварительно, тогда он отравился паленым алкоголем. Другие туристы уже неоднократно жаловались, что даже в хороших заведениях бармены сейчас активно заменяют алкоголь на суррогат.

Мужчина впал в кому после приезда в госпиталь, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Около месяца он провел в таком состоянии. Уже 6 ноября на Бали прилетела бригада медицины катастроф для эвакуации туриста в Россию, но из-за тяжелого состояния пациента было решено оставить его в местной клинике.

— Андрея в итоге госпитализировали в другую больницу 21 ноября, но уже поздно: на следующий день он скончался. На лечение родные потратили около 100 тысяч долларов. Сегодня тело Андрея кремируют, — говорится в публикации.

