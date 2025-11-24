Мать пропавшей в Турции с сыном россиянки рассказала о ее вранье перед отлетом — девушка сказала ей, что едет на корпоратив. Об этом Ольга сообщила телеканалу «360».

По ее словам, дочь заверила родственников, что собирается на корпоратив, на который можно прийти с детьми. О том, что она улетела в Стамбул вместе с 10-летним сыном, Ольга узнала от полицейских. Женщина призналась, что для нее эта информация стала шоком.

«В последнее время она была немножко скрытна. Наверное, волновалась», — добавила мать пропавшей россиянки.

Также Ольга поделилась подробностями о жизни дочери. Так, москвичка работала бухгалтером в строительной компании и часто проводила свободное время за просмотром турецких сериалов. Помимо этого ее мать рассказала, что в Турции 32-летняя девушка никогда не была, а за границу выезжала последний раз еще до рождения ребенка. Кроме того, по словам Ольги, ее дочь ни с кем не встречалась и лишь изредка ходила на свидания.

Комментарий также дал и отец пропавшего ребенка по имени Максим. Он заявил, что развелся с девушкой, когда ребенку было полгода. Однажды она захотела лишить его родительских прав, но суд назначил лишь алименты.

Мужчина пояснил, что видел сына раз в год из-за того, что мать запрещала частые встречи, а на единичных присутствовала сама. В настоящее время мальчику 10 лет, он не ходит в школу, и его никуда не пускают одного, рассказал Максим. Последний раз он увиделся с сыном в феврале 2025 года.

«Шесть часов я с ним побыл. И она присутствовала. Как он при маме что-то может рассказать, если там манипуляции, он от нее зависит», — сказал отец ребенка.

О пропаже россиянки Дарьи Лучкиной вместе с сыном в Стамбуле стало известно 24 ноября. Сообщалось, что они уехали, не взяв с собой никаких вещей и перестали выходить на связь 17 октября. По словам волонтеров, в Стамбуле мать и ребенка встретил неизвестный мужчина на автомобиле. Родные полагают, что девушка могла стать жертвой мошенников.