Обвиненному в изнасиловании чиновницы российскому школьнику вынесли приговор

Обвиненному в изнасиловании 23-летней чиновницы местной администрации десятикласснику вынесли приговор в рабочем поселке Иловля Волгоградской области. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, школьника признали виновным и отправили на 1 год и 6 месяцев в воспитательную колонию.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. При этом защита подсудимого уже подала апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Она была зарегистрирована 10 ноября.

Напомним, в Иловле в канун Нового года произошел громкий скандал с девятиклассником и 23-летней сотрудницей местной администрации. Чиновники якобы пригласили на новогодний корпоратив несовершеннолетнего мальчика в роли Деда Мороза, напоили допьяна, а затем обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц администрации. Однако многие считали, что парня просто подставили, сломав ему жизнь, отправив его на долгое время в СИЗО.