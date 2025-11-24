Владелица магазина взяла в заложники проверяющих Роспотребнадзора

В ходе плановой проверки торговой точки продавщица, являющаяся также женой владельца магазина, заблокировала четырёх сотрудников Роспотребнадзора внутри помещения, заперев дверь на ключ, чтобы остановить проверку. Инцидент продолжался более пяти часов, в течение которых проверяющие находились в запертом торговом зале, сообщил телеграм-канал "112". Место происшествия не сообщается.

Для освобождения сотрудников контролирующего ведомства потребовалось вмешательство подразделения ОМОН и следователей регионального Следственного комитета. Пострадавшие отделались моральным ущербом, без физических травм.

В отношении продавщицы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Информация о том, была ли проверка в итоге завершена, официально не сообщается.