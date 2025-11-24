«Худший вариант»: криминалист о страшной судьбе пропавшей в Турции россиянки

32-летнюю москвичку, пропавшую в Турции, могли похитить с целью продажи органов, сообщил News.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, также есть вероятность, что россиянку могли вовлечь в оказание интимных услуг.

По словам специалиста, не исключено, что женщину убедили переехать в Стамбул, обещая ей счастливую жизнь. Москвичке могли рассказать о «восточных сказках, об обходительных и красивых мужчинах, которые будут заботиться о ней и исполнять все ее желания», предположил собеседник издания.

Возможно, жительнице столицы сообщили, что она может приехать с ребенком, и тогда ее жизнь станет прекрасной. Вероятно, женщину ввели в заблуждение, и она поверила в историю о «принце на черном коне», заявил Игнатов.

Однако жизнь может быть суровой: это может быть и ситуация сексуального рабства, и даже более ужасная перспектива — когда людей используют для изъятия органов, а их тела либо уничтожают, либо продают на черном рынке по высоким ценам, добавил собеседник.

Криминалист допустил, что пропавшую россиянку могли заманить в подпольные заведения, где она обслуживала турецких мужчин, получая за это лишь еду и мелкие подачки. Также, по его мнению, судьба ее сына вызывает опасения: вероятно, его могут использовать в каких-то корыстных целях.

В Турции, как и в других европейских странах, существует проблема педофилии, и преступники готовы платить за подобные действия большие суммы. Поэтому не исключено, что они могли попасть в сети, связанные с этим явлением, отметил Игнатов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Турции пропали жительница Москвы и ее маленький сын. Их исчезновение уже больше месяца остается загадкой для родных. Женщина сообщила семье, что отправляется на корпоратив, но вместо этого улетела в Стамбул.