Мать пропавшей в Стамбуле москвички с ребенком рассказала о странностях дочери

Больше месяца москвичка Ольга не знает, где находится её единственная дочь и 10-летний внук. 32-летняя Дарья Лучкина вместе с сыном улетела в Стамбул. Женщина отключила телефоны и пропала. На данный момент ни одного звонка, ни одной зацепки.

© соцсети

Мать исчезнувшей рассказала о беде.

17 октября 32-летняя Дарья сообщила родственникам, что отправится на корпоратив вместе с 10-летним сыном. Сказала, все сотрудники фирмы будут с детьми. После этого мать и ребёнок пропали и перестали выходить на связь.

Позже семья выяснила, что никакого корпоратива не было. Дарья с ребенком поехали в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, никого об этом не предупредив. Вещей с собой почти не брали. В московской квартире, где они жили, родные обнаружили новый планшет ребёнка и телефон мальчика. По словам волонтёров, в турецком аэропорту их встретил неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

Как теперь установили полицейские, к отъезду в Стамбул Дарья готовилась примерно за месяц. Билеты в Турцию для себя и сына она купила ещё в середине сентября и никому об этом не сказала.

С мужем Дарья развелась десять лет назад, когда мальчику было два месяца. Общение с отцом ограничивалось редкими созвонами.

Мы связались с мамой Дарьи, Ольгой.

© Соцсети

— Когда вы забили тревогу?

— Дочь уехала из дома 17 октября, это была пятница, — говорит Ольга. — Сказала, что пойдёт на корпоратив компании, где она работает. Это строительная компания, дочь там была помощником бухгалтера. Работы у нее было много, поначалу, жаловалась, что тяжело, потом стало легче. Никаких подозрений и сомнений у меня не было. Тем более, компания давно существует. Думала, может, у них юбилей какой. Я была спокойна.

Но когда в воскресенье вечером она не вернулась, я забеспокоиться. В выходные тоже названивала ей, чтобы узнать, как дела. Но она трубку не брала, сама на связь не выходила. Я решила, может, связи нет. Хотя звонила, писала по всем мессенджерам. Ни ответа, ни звонка. В воскресенье запаниковала. Ребенку ведь надо было идти в школу.

20 октября, в понедельник, побежала в полицию. Написала заявление, но его зарегистрировали только на следующий день. Сказали: «Что вы паникуете, может, она решила сделать подарок себе и сыну и уехала отдыхать». Я удивилась: если бы уехала отдыхать, то отвечала бы на телефон.

Потом они сообщили, что Даша зарегистрировала билеты и улетела в Стамбул. Я была в шоке. Просила, чтобы они посмотрели по видео, с кем она улетела. Может, не по своей воле, может, её облапошили. Девушка ведь молодая, мало ли кто голову вскружил. Просила проверить телефонные записи. На что мне ответили: «Что вы нас будете учить работать?» На этом всё.

Мне же нужна хоть какая-то информация, а её мне не дают. Я интересовалась в полиции, каким рейсом она улетела? Мне посоветовали самой поехать в аэропорт и узнать.

Я позвонила в транспортную полицию. Там мне сообщили, что дочь зарегистрировалась на такой-то рейс, назвали время, когда объявили посадку. Во сколько она прилетела в Турцию, они тоже не знали. Вот и вся информация, которую удалось узнать за месяц.

Ещё я обращалась в МИД. Оттуда через три дня прислали письмо: обратитесь в МВД, там должны помочь. МВД ничем не помогло. Даже уголовное дело не возбудили. А то, что женщина пропала с несовершеннолетним ребёнком, никого не волнует.

— В Турции возбудили дело?

— Мы звонили в консульство, там приняли наше заявление и сказали: «Ждите ответа». Потом сообщили, что материалы передали в полицию. Недавно написали письмо, ответ такой: на данный момент новостей от полиции Турции не поступало.

— Что-то странное в поведении дочери замечали в последнее время?

— Я уже что только ни передумала. Она и до исчезновения была не очень общительной, а в последнее время совсем замкнулась. Часто пытала её: «У тебя что, проблемы?» Она: «Нет, ничего, сама разберусь». От моей помощи отказывалась.

А в последние дни, смотрю, совсем странной стала. Например, мы смотрим кино, а она всё в телефоне сидит. Спрашивала: «Что ты в телефоне ищешь? Скажи, может, мне тоже интересно будет». Она: «Да нет, ничего». Я снова: «А что было в фильме?» Она: «Не помню». Я ей: «Ну как так, мы же кино смотрим, а ты не помнишь». В каких-то своих мыслях была, в облаках летала. Я стала волноваться, чувствовала, что не то.

— Друзья, подруги у неё были? Может, с кем-то она делилась, что собирается в Турцию?

— Все подруги, друзья уже далеко. Многие замужем. Если и общалась с ними, только через соцсети. В основном жила так: работа и дом. Летом к сестре на дачу уезжала. А так никуда и не ходила. Насколько я поняла, она никому ничего не сказала.

— Что она с собой взяла?

— Рюкзачок сына с одеждой, пакет и свою сумочку достаточно вместительную. Вещей было немного. Какие-то обновки собрала, которые недавно заказывала на маркетплейсе.

Телефон сына она выложила, не стала брать. Хотя он без телефона как без рук, не расстается с ним: у него там много игр, он с друзьями общается. Мальчик очень общительный, ему постоянно звонили. Может, она пообещала дать свой телефон для игр.

— Загранпаспорт она сделала недавно?

— Да, на себя и на ребёнка.

— Дарья вообще внушаемая была? Могла на что-то повестись?

— Я думаю, что скорее всего, ей что-то внушили. Заметила, когда я ей что-то советовала, она все делала наперекор. А если кто-то посторонний скажет — могла послушаться. Больше месяца уже прошло. Все это время я на таблетках сижу, валерьянку и корвалол пью. Заказала загранпаспорт, у меня он просрочен. На всякий случай делаю. Вдруг придётся лететь в Турцию. Но пока мне ничего не говорят. Мы решили предать историю огласке: может, кто-то её видел, вместе летели, в аэропорту были. Вдруг, найдутся такие люди.

Знакомая семьи, Ханна, помогает в поисках пропавших в Стамбуле.

Женщина рассказала, как обстоят дела на данный момент.

— Как я поняла, маме отказали в возбуждении уголовного дела, потому что Дарья дееспособная и запрета отца на вывоз ребёнка не было, — рассказывает Ханна. — Даша давно в разводе с мужем. Отношения были не близкие, но он помогал. Также мужчина сейчас тоже участвует в поисках в Москве.

Даша жила с мамой и папой. Семья благополучная.

Мы планируем сегодня обращаться в консульство, писать официальные запросы.

От турецкой полиции стало известно, что Даша с сыном приземлилась в Стамбуле, вышли из аэропорта. Сели в машину — это не такси и не автобус, просто легковая машина, и с тех пор о них ничего неизвестно.

Я только в воскресенье узнала о пропаже матери с ребенком и начала действовать. Сейчас к поискам в Стамбуле подключились волонтёры.

Каких-то явных причин уезжать в другую страну у Даши не имелось — долгов на ней точно не было, скрываться было не от кого. Известно, что в последнее время она практически ни с кем не общалась.

«Худший вариант»: криминалист о страшной судьбе пропавшей в Турции россиянки

Свой отъезд Дарья спланировала заранее, в сентябре. В полиции сказали, что билеты она купила ещё в сентябре. Ранее в Турции она никогда не была. Только в Египте с семьёй отдыхали. Турция для неё страна неизвестная. Знакомых в стране у нее нет.

Деньги на поездку, скорее всего, она накопила. Не знаю, много ли смогла отложить.

Дашин телефон выключился 18 октября. Скорее всего, ребёнок был не в курсе поездки, иначе бы рассказал друзьям. Он общительный мальчик.

Думаю, Дарье могли задурить голову, она была легко внушаемой, хотя и осторожной. Возможно, могла кому-то поверить.