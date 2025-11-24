Конфликт родителей школьников во Львове перерос в стрельбу

Во Львове во дворе школы произошла стрельба между родителями, сообщил глава городского департамента образования Андрей Закалюк. Он уточнил, что ученики и педагоги не пострадали.

По его словам, конфликт начался после того, как дети поругались, а их отцы продолжили выяснять отношения уже на улице после разговора у директора. Один из мужчин достал пневматический пистолет и ранил другого в живот и ногу.

Закалюк подчеркнул, что любые проявления агрессии, угрозы и использование оружия со стороны родителей в учебных заведениях нарушают закон и могут повлечь уголовную ответственность.

Он добавил, что такие ситуации создают опасность для жизни и психологического состояния детей и недопустимы при любых обстоятельствах.

Ранее мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета на станции «Рижская». Инцидент произошел в вагоне поезда. Никто из пассажиров не пострадал. Правонарушителя задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине 1965 года рождения, который выстрелил в подростка из газового пистолета на станции метро «Братиславская» в Москве.