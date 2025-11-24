В Забайкальском крае брошенного матерью новорожденного нашли около унитаза и сняли на видео. Кадры опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На записи видно лежащий на полу рядом с унитазом сверток, со стороны которого раздается похожий на детский плач звук.

«Там ребенок!» — говорит автор видео после того, как другая девушка придвигает сверток ближе к себе.

Видео было снято в одном из колледжей забайкальского поселка Агинское. Речь идет об одной из студенток, которая родила тайно.

Ранее в Петербурге женщина пришла в женскую консультацию с мертвым ребенком в пакете. У нее произошел выкидыш на 21-й неделе беременности. После осмотра горожанке вызвали бригаду психиатров.