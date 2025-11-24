Олень убил спасшую его женщину

В США олень насмерть забодал женщину, которая его спасла и приютила. Об этом пишет издание LADBible.

64-летняя Джоди Прогер официально получила лицензию на содержание диких животных и держала несколько оленей. В середине ноября 2025 года ее дочь забеспокоилась, не сумев связаться с матерью, и приехала проверить ее вместе с мужем.

На участке они увидели агрессивного оленя. Животное не подпускало их к вольеру, где находилась Джоди Прогер.

Родственники пытались справиться с оленем до приезда полиции, но ничего не вышло. Офицерам пришлось застрелить животное, чтобы обеспечить безопасность. Медики уже не смогли помочь женщине - травмы оказались смертельными.

Дочь погибшей обратилась к общественности. Она сказала, что мать понимала риск содержания диких животных и попросила не осуждать это увлечение.