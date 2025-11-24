Блогера Маркаряна привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков

Невский районный суд оштрафовал блогера Арсена Маркаряна на 15 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Маркаряна признали виновным в преступлении по статье 6.13 («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров») КоАП РФ. Поводом стало видео блогера, в котором он рассказывал о свойствах психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности. Ролик посмотрели более 113 тысяч пользователей.

В ноябре Таганский суд Москвы продлил еще на два месяца содержание под стражей Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества.

Блогер стал известен из-за его провокационных высказываний о женщинах и отношениях. В частности, он утверждал, что с женщинами не о чем разговаривать.