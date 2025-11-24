В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды "Сберегательный союз"

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении пяти организаторов кредитного кооператива "Сберегательный союз". Они признаны виновными по статье "Мошенничество". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

© Российская Газета

Изначально финансовая пирамида действовала под вывеской КПК "Мой вклад", а в дальнейшем "Сберегательный союз". Офис последней работал в центре Краснодара. Граждане несли в эти организации деньги с 2014 по 2019 год. Процентная ставка по вкладам составляла около 13 процентов.

"На самом деле КПК "Мой вклад", а в дальнейшем "Сберегательный союз" существовали по принципу финансовой пирамиды, то есть выплата процентов по вкладам осуществлялась за счет привлеченных средств новых вкладчиков", - уточнили в пресс-службе.

Потерпевшими по делу признаны 1197 человек, ущерб составил более 870 миллионов рублей.

На скамье подсудимых оказались Рафаэль Бабаев, Владислав Хачиян, Юрий Пышин, Оксана Гребенщикова и Игорь Герасимов. Они приговорены к различным срокам лишения свободы от 4 лет 1 месяца до 9 лет 10 месяцев. Это время они проведут в колонии общего режима.

Также судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму 873 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.