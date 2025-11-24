Рабочий сорвался в шахту лифта с четвертого этажа на севере Москвы

Рабочий упал с высоты четвертого этажа в доме на севере Москвы на улице Прянишникова. О происшествии рассказал осведомленный источник.

Он добавил, что мужчина проводил работы в шахте лифта и сорвался вниз. Рабочий выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются. Официальная информация о случившемся пока не поступала, сообщает 360.ru.

На улице Конструкторов в воронежском жилом комплексе «Крымский квартал» во время ожидания лифта трехлетний мальчик облокотился на дверцу, но та внезапно открылась, и он упал. Отец сразу же бросился за ребенком и смог вытащить его. Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября.

16 октября на строительном объекте на Ленинградском проспекте в столице в шахту лифта с высоты восьмого этажа упал рабочий частной подрядной организации. Он погиб на месте от полученных травм.

14 октября в корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана на Рубцовской набережной мужчину, работавшего в филиале университета, придавило лифтом. Информации о том, что спровоцировало падение лифта, нет.