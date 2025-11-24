Житель российского региона был ранен при ударе ВСУ. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошлол в Белгородском округе. Украинский дрон атаковал коммерческий объект, где и получил ранение мужчина. Его передали медикам.

Ктоме того, дроны ВСУ ударили по целям в селах Новая Таволжанка, Малиновка,а также в городе Грайвороне. Там пострадавших нет.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 22 ноября Гладков сообщил о смерти мирного жителя, пострадавшего при одном из таких налетов.