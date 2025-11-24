В Москве няня пригрозила расправой после просьбы покинуть квартиру

В Москве няня, которую застали на рабочем месте в пьяном состоянии, пригрозила расправой ребенку и его матери. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 30-летняя москвичка с двумя детьми наняла няню на специализированном сайте, так как ее супруг часто находится в длительных командировках. Первые два дня, с ее слов, женщина не давала поводов для беспокойства, однако на третий день нанимательница уличила ее в употреблении алкоголя, почуяв в ванной запах вина.

Как выяснилось, на работу няня пришла с портфелем, заполненным спиртными напитками. Напившись, женщина занималась с малолетним ребенком, сидя на полу в неадекватном состоянии. Этот момент хозяйка квартиры запечатлела на фото, которое прикреплено к посту.

Когда москвичка потребовала от пьяной работницы покинуть ее жилье, та начала угрожать ей расправой и своими друзьями. Теперь мать опасается за свою жизнь и безопасность детей.

Ранее в Москве 60-летняя няня укусила мальчика, за которым присматривала. Синяк на руке ребенка заметил его отец. Мужчине женщина пояснила, что таким образом пыталась отучить несовершеннолетнего кусаться.