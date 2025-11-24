В российском городе умерла мать 18 детей

В Ростове-на-Дону на 60-м году жизни скончалась Надежда Осяк. Она была матерью 18 детей и супругой священника Иоанна Осяка.

О ее смерти сообщил официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии. Женщина ушла из жизни 23 ноября после продолжительной болезни.

Прощание с Надеждой Алексеевной пройдет 25 ноября. Отпевание состоится в Троицком храме на Международной улице.

За 40 лет супружеской жизни чета Осяк вырастила десять дочерей и восемь сыновей. Старшему из детей сейчас 41 год, младшей дочери — 16 лет.

В 2025 году Надежда Осяк была удостоена звания «Мать-героиня».