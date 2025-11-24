В деле о хищении почти миллиарда рублей у Роскосмоса поставили точку

Королевский суд Московской области огласил приговор в отношении бывшего гендиректора крупнейшего в России предприятия космической промышленности — ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда, с которыми ознакомилось агентство.

Владимира Солнцева признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к восьми годам колонии. Ему предстоит выплатить 839 миллионов рублей по гражданскому иску.

Как установил суд, Солнцев похитил эти деньги у «Роскосмоса». Вместе с двумя соучастниками они завысили цену закупки электронно-компонентной базы, а разницу разделили между собой.

Ранее суд прекратил производство по уголовному делу против бывшего президента РКК «Энергия» Виталия Лопоты об ущербе на четыре миллиарда рублей при запуске плавучего космодрома. Дело закрыли из-за истечения сроков давности.