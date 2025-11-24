Террорист-наркоман бросился к окну из-за СОБРа в российском регионе

В Ленинградской области 40-летний наркозависимый попытался выпрыгнуть из окна, когда за ним пришли сотрудники СОБРа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина подозревался в поджоге вышки сотовой связи в Мгинском районе по указанию украинских кураторов. Его завербовали в соцсетях, пообещав заплатить. Известно, что он злоупотреблял запрещенными веществами и нигде не работал.

Задержанный сначала заявил, что в месте поджога только искал закладку, однако позже признался: пользователь, представившийся украинцем, дал ему задание выбрать любую вышку и поджечь ее. Он это и сделал, но вознаграждение так и не получил.

В телефоне куратор был подписан как «Нужда», правоохранители изучили с ним переписку. Также в его доме обнаружили белый порошок.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, мужчине грозит до 25 лет колонии.

Ранее на Алтае возбудили дело после ликвидации двух украинских диверсантов.