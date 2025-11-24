Мать искромсала ножом трёхлетнего сына в Приморье

В городе Артёме Приморского края произошло чудовищное преступление: 27-летняя местная жительница набросилась с ножом на своего трёхлетнего сына. Инцидент произошёл в квартире на улице Харьковской, где женщина нанесла ребёнку множественные ножевые ранения, сообщил Amur Mash.

Спасти мальчика удалось благодаря своевременному вмешательству знакомых семьи, которые в этот момент пришли в гости и смогли остановить агрессивную мать. Прибывшие медики скорой помощи оказали ребёнку необходимую медицинскую помощь и госпитализировали его в тяжёлом состоянии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемая задержана и помещена в следственный изолятор. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы преступления.