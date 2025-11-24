Стало известно о наказании для студента, напавшего на полицейских в Москве

В Москве студент колледжа напал на охранника и полицейских. Ему может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет в колонии общего режима, сообщил адвокат Вадим Багатурия в интервью «Абзацу».

Как отмечается, поскольку обвиняемый несовершеннолетний, пожизненное лишение свободы для него исключено. По словам собеседника, более 10 лет лишения свободы студенту не назначат.

Нападавшего, как уточнил Багатурия, арестуют, поскольку он, «очевидно, социально опасен». До суда студент будет находиться в следственном изоляторе, «и, если в два года уложится суд и следствие, то он, минуя воспитательную колонию, сразу же поедет отбывать наказание в колонию общего режима», заявил собеседник Telegram-канала.

Как ранее стало известно, в Москве, на Ореховом бульваре, в торговом центре 16-летний юноша напал с ножом на охранника. Сам инцидент произошел в минувшее воскресенье. Нападение произошло после того, как охранник сделал юноше замечание.

На записи с камеры наблюдения, опубликованной в Telegram-канале «112», видно, как на охранника напали. Злоумышленник нанес ему не менее двух ножевых ударов. Но благодаря оперативной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Его госпитализировали.