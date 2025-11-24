Житель Киришей до смерти забил свою жену шваброй, руками и ногами

В городе Кириши Ленинградской области произошло жестокое убийство, в результате которого 50-летняя женщина скончалась от побоев, нанесенных ее супругом. Как сообщает Следственный комитет по региону, 59-летний мужчина избил жену в их квартире на улице Мира, используя руки, ноги и деревянную рукоятку швабры.

По данным следствия, супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошел конфликт. Мужчина нанес женщине не менее десяти ударов по жизненно важным органам, что привело к ее мгновенной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Особую общественную опасность преступления усиливает то, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В настоящее время фигурант задержан и находится под стражей, продолжаются следственные действия.