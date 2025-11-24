Восьмилетний школьник неожиданно умер после двойного перелома руки

Стало известно о трагедии в одной из ирландских школ, где восьмилетний мальчик умер после, казалось бы, обычного перелома руки. Несчастный случай произошёл 6 ноября.

По данным издания, ученик Мэтью Брин упал и сломал руку в двух местах. Ребёнка экстренно доставили в больницу, его состояние тогда оценили как стабильное и вскоре отпустили домой. Мальчику предстояла плановая операция в дублинской клинике, передает Mirror.

После повторной госпитализации состояние Мэтью резко ухудшилось. Ему назначили таблетки и стероиды, однако начались сильная рвота и проблемы с дыханием. Медики рекомендовали матери больше поить ребёнка и выводить его в коридор на короткие прогулки. Несмотря на жалобы, мальчика выписали.

К 10 ноября дыхание снова стало затруднённым. Вскоре Мэтью перестал дышать. Его вновь доставили в больницу, ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Через несколько дней, 17 ноября, у ребёнка остановилось сердце.