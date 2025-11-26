На Камчатке начал извержение вулкан Безымянный

Специалисты прогнозируют, что вулкан Безымянный в Камчатском крае будет выбрасывать пепел до 29 ноября. Возможно выпадение пепловых осадков в ряде населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

© ГУ МЧС России по Камчатскому краю

"При выбросах пепла в зависимости от направления ветра возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов. Вероятность пепловых выбросов сохранится до 29 ноября", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана.

В среду Безымянный несколько раз выбросил пепел. Код авиационной опасности вулкана сменился на красный. Это означает, что его активность опасна для международных авиаперевозок.

Как ранее сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем 1-2 раза в год.