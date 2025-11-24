Раскрыты детали мучительной гибели подростка от шутки со струей воздуха

В столярной мастерской в Турции 15-летний подмастерье погиб после «пранка» коллег со сжатым воздухом. Подростка доставили в реанимацию с тяжелыми травмами, но врачи оказались бессильны.

Как стало известно, трагедия разыгралась 14 ноября в одной из мастерских, где работал 15-летний Мухаммед Кендирджи. Юноша числился подмастерьем и выполнял обычные поручения.

По данным местных СМИ, двое его товарищей по цеху решили «подшутить» над подростком. Они связали Кендирджи, стянули с него одежду ниже пояса, вставили в задний проход шланг и включили воздушный компрессор. Сильная струя сжатого воздуха буквально прошила организм подростка.

Жертву мучительной процедуры срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали тяжелые повреждения внутренних органов. Подростка поместили в отделение интенсивной терапии, где он провел пять суток.

Несмотря на усилия медиков, спасти Кендирджи не удалось: он скончался.