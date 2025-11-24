Участница «Мисс Вселенной» оказалась в реанимации

Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2025» Габриэль Генри из Ямайки лежит в реанимации после падения со сцены. Сначала все считали, что модель отделалась лишь травмами, но ситуация оказалась сложнее. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Как оказалось, Габриэль все еще находится в тяжелом состоянии. Поклонников девушки призвали молиться за ее скорейшее выздоровление.

«По словам доктора, Габи чувствует себя не так хорошо, как мы надеялись, и врачи продолжает относиться к ней соответственно… Медицинский персонал также сообщил, что Габриэль останется в реанимации минимум семь дней, так как врачи продолжают пристальное наблюдение за ней», - сказано в обращении представителей конкурса «Мисс Ямайка».

Также коллеги Генри попросили воздержаться от негатива и распространения недостоверной информации в социальных сетях. Они отметили, что семья девушки проходит через тяжелый период. Напомним, что Габриэль Генри упала в техническую яму во время показа вечерних нарядов.

