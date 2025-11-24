Отдыхающий украл у спящего на шезлонге в Сочи мужчины золотую цепочку и крест

Отдыхающий на пляже в Сочи обокрал спящего соседа по шезлонгу, но попал в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел на пляже в Адлере. 37-летний мужчина познакомился с 34-летним отдыхающим, который был пьян и быстро уснул. После этого злоумышленник украл у него золотую цепочку и крест стоимостью 68 тысяч рублей.

34-летний потерпевший обратился в полицию и сообщил, что не помнит детали преступления. Сотрудники уголовного розыска отсмотрели записи видеокамер, установили личность подозреваемого и задержали его. Украденное вернули владельцу, а в отношении вора возбудили уголовное дело с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Ранее туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданной жары и попали на видео. Воздух в российском городе прогрелся до плюс 31 градуса, а вода — до плюс 16 градусов.