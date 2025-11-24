Еще одну звезду популярного шоу арестовали за изнасилование

Звезду популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) на канале BBC One арестовали по подозрению в изнасиловании. Как сообщает The Sun, это уже второй участник проекта, задержанный за последние три месяца.

Имя участника «Танцев со звездами», подозреваемого в изнасиловании, не раскрывается. Однако известно, что женщина, обвинившая его в преступлении, никак не связана с проектом.

Источник, близкий к BBC One, рассказал, что задержание еще одного участника шоу стало для руководства канала шоком.

«BBC [One] относится к этому серьезно и обязательно окажет поддержку всем, кого это касается», — подчеркнул собеседник.

О первом задержании сообщалось в конце августа. Имя звезды шоу, подозреваемого в изнасиловании, тоже не называлось. Кроме того, стало известно, что он также незаконно распространял чужие интимные изображения.

«Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) — британское танцевальное шоу, премьера которого состоялась на BBC One в 2004 году. В программе участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и звезды театра, кино или телевидения.