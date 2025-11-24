Названа причина отравления школьников в Москве

Двое старшеклассников, участвующих 23 ноября в компьютерных соревнованиях в Центральном университете на улице Гашека, остаются в больнице после отравления на фуршете. Образовательное учреждение заказало еду у кейтеринговой компании.

Как выяснил «МК», за медицинской помощью обратились 18 ребят, учащиеся 9-11 классов. Старшеклассники принимали участие в программистском марафоне.

По окончанию мероприятия был запланирован фуршет. Центральный университет заказал еду у кейтеринговой компании «Кейтеринг.ру», эта компании и ранее обслуживала образовательное учреждение. Однако на этот раз одно блюдо — предварительно, макароны по-флотски, оказалось неудачным. Отведав его, школьники ощутили стандартные симптомы отравления — тошноту, диарею.

На место приехали 8 машин «скорой помощи», большинству ребят оказали помощь на месте, но двух все же увезли в лечебное учреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, в настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изучается необходимая документация.